Brambati | Ci sarà una reazione della Roma contro il Napoli anche semplicemente di impatto emotivo

Massimo, ex calciatore e procuratore, è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni:, per Contedura subito con Ranieri:“Sono molto amici i due. Un allenatore nuovo solitamente porta qualcosa subito nel gruppo, quindi ciunadi. Larischia lì dietro? E’ esagerato. Ha almeno più di tre squadre meno attrezzate che le possono stare dietro. Io credo però che sia in generale sempre più difficile per laraggiungere l’obiettivo Champions”.L’agente di Ranieri ha raccontato un Friedkin che non dorme la notte per ladopo i soldi spesi. Di chi sono le responsabilità di questo secondo?“Ieri sera ero al telefono con un procuratore, al quale chiedevo chi decide alla Juventus.