Botte da orbi tra minorenni davanti a scuola

di Giulia Beneventi Sono scene terrificanti quelle che girano da lunedì sulle chat di tantissimi cittadini di Castelnovo Monti. Terrificanti non solo perché a picchiarsi selvaggiamente sono due ragazziniallasuperiore Cattaneo-Dall’Aglio, ma anche perchè attorno a loro si vedono radunati almeno trenta compagni, impegnati a incitare e applaudire. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che a quanto emerge avrebbero individuato i due protagonisti di questa lite furiosa. Proseguono gli accertamenti per contestualizzare sia l’accaduto che le eventuali responsabilità, al fine di dare comunicazione agli enti sociali competenti in materia di minori. I due video hanno iniziato a circolare velocemente, sia nelle chat che sui social network. Gli stessi due ragazzini,, vengono ripresi primaallae poi alla fermata del bus.