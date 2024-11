Abruzzo24ore.tv - Bilancio da record: Provincia dell’Aquila approva variazioni e consolidato da 10 milioni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Unanimità in Consigliole: investimenti in scuole, viabilità e sicurezza idrogeologica per migliorare i servizi ai cittadini. Laha dato il via libera, con voto unanime, al2023 e a significativedi, per un totale di 1,3di euro. L’utile dell’esercizio si attesta a 10.058.694 euro, confermando l’ente in una posizione solida per affrontare investimenti strategici. Il presidente della, Angelo Caruso, ha sottolineato l’importanza di questa convergenza tra le forze politiche e i territori rappresentati: “Questi provvedimenti consentono di finanziare assunzioni e acquisti previsti, oltre a garantire investimenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio.” Investimenti chiave: scuole ed efficientamento energetico Le principaliriguardano il settore dell’Edilizia scolastica, con due interventi finanziati attraverso il Pnrr.