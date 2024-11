Anteprima24.it - Benevento e maglia azzurra, prosegue il feeling: tre giallorossi convocati con la Nazionale U15

Tempo di lettura: 3 minutiDopo la convocazione di Mario Perlingieri con laUnder 20 di mister Bernardo Corradi, continua iltra ile la. I calciatori Paolo Cimmino, Ciro Martello e Fabio Ferretti sono statidal Tecnico Federale Enrico Battisti, in occasione del Torneo di Natale, in programma dal 21 al 24 novembre 2024 presso il Centro Sportivo di Novarello e che vedrà protagonista laUnder 15. Un nuovo attestato di stima dello staff federale nei confronti delche sta valorizzando i suoi giovani con il loro ampio utilizzo anche in Prima squadra che ha l’età media più bassa di tutto il girone C di serie C. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 88 calciatori, tutti nati nel 2010, tranne il classe 2011 Ismaele Abdoul Okoumassoun, difensore del Lecce.