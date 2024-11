Ilfattoquotidiano.it - “Basta ipocrisia! Fate tacere le armi”. L’appello per la pace ai ministri degli Esteri riuniti a Fiuggi

Oggi esulo dal pianeta musica per occupdi un argomento in questo momento decisamente più importante: la nascita del Comitato Direzione, formato da cittadini e associazioni presenti sul territorio della provincia di Frosinone, deciso a smuovere le coscienze di chi il mondo lo governa con pacche sulle spalle e strette di mano davanti ai fotografi, ma dietro ai riflettori continua a finanziare guerre e occupazioni.In occasione della riunione deidel G7, che si terrà ail 25 e 26 novembre 2024, si alza la voce del Comitato Direzione, che ha organizzato un presidio per martedì 26 novembre, alle 9:30 in via Michelangelo Buonarroti, proprio per ricordare ai leader mondiali la loro solenne promessa di un “mai più” che dopo la Seconda guerra mondiale era sembrata solida come la Costituzione che è stata scritta, ma che oggi pare sbriciolarsi sotto il peso di interessi militari e accordi economici.