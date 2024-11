Gaeta.it - Amazon investe nell’intermodalità: nel 2023 raddoppiati trasporti ferroviari e marittimi in UE

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto della crescente attenzione per la sostenibilità e l’efficienza logistica,ha annunciato significativi progressi nel proprio modello di intermodalità, un approccio che combina diversi mezzi di trasporto per ottimizzare le consegne. Durante l’Assemblea Nazionale dell’Anci 2024, tenutasi a Torino, l’azienda ha presentato i risultati ottenuti nel corso del, evidenziando un notevole incremento nelle rottee e marittime. Questo non solo ha portato a un sostanziale risparmio in termini di emissioni di CO2, ma ha anche messo in luce come l’innovation neipossa andare di pari passo con l’efficienza operativa.L’importanza dell’intermodalità nella logistica diL’intermodalità rappresenta un elemento cruciale per il successo logistico di, come affermato da Lorenzo Barbo, responsabile diItalia Logistica.