Zola | Inter favorita per lo scudetto Ma lotta serrata!

L’ex calciatore Gianfrancosi è pronunciato sulla corsa, indicando l’comeper la vittoria finale.IL GIUDIZIO – Gianfrancoha concesso un’vista al Corriere dello Sport su vari temi, compreso quello relativo alla corsa, con l’e altre 4 squadre che tallonano il Napoli capolista. Secondo l’ex giocatore italiano, varie sono le squadre in lizza per il successo nella massima competizione nazionale: «Il campionato è molto bello, pieno di competizione e senza un padrone.e Juventus stanno crescendo. Il Napoli manterrà questo livello fino alla fine. L’Atalanta, quando è in giornata, può battere anche il Real e il City. E poi complimenti a Baroni e Palladino per quello che stanno facendo con Lazio e Fiorentina».indica l’comeper lo: il motivoUNA SENSAZIONE –ha poi proseguito esprimendo il suo punto di vista in merito al prosieguo della stagione.