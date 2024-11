Oasport.it - Volley, Monza caparbia in Champions League: Fenerbahce ko a domicilio, Zaytsev sugli scudi

ha sconfitto ilIstanbul con un secco 3-0 (25-23; 25-20; 25-23) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nelladimaschile. I brianzoli si sono imposti in trasferta, espugnando il sempre caldo Burhan Felek Salonu e dettando legge contro un avversario particolarmente insidioso. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono stati impeccabili in terra turca, gestendo nel miglior modo possibili le situazioni complicate che hanno dovuto fronteggiare.Sotto per 6-9 e 17-19 nel primo set, i vice campioni d’Italia si sono prodigati in una pronta risalita e hanno chiuso i conti in loro favore. Nel secondo parziale sono scappati subito via (8-5), hanno conservato il break di vantaggio fino al 13-11 e poi hanno allungato di forza (15-11 e 21-17). Gli ospiti mostrano i muscoli anche in avvio della terza frazione, si issano sul +6 (11-5) e controllano la situazione fino al 17-12, quando subiscono un tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa (18-17) prima di gestire brillantemente il finale.