Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Intervista a Midra e il suo nuovo singolo “Routine”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a, il podcast musicale di Periodico Daily. In questo episodio, Donatella Palazzo ospita Sofia Riccaboni, direttore di Periodico, e il giovane talento, che ci racconta il processo creativo e le ispirazioni dietro il suo”.“”: un inno alla quotidianità con un ritmo allegro, artista emergente di appena 18 anni, condivide come “” rappresenti le esperienze quotidiane di un ragazzo della sua età. La canzone, caratterizzata da un ritmo vivace e testi coinvolgenti, trasmette un messaggio positivo: anche le difficoltà possono essere superate. Scritta in momenti di condivisione con gli amici, “” riflette l’importanza delle relazioni nella vita di.Il processo creativo diL’artista ha raccontato di iniziare il lavoro sulle sue canzoni a casa, utilizzando basi trovate online, per poi perfezionarle in studio con il supporto di un produttore.