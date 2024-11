Sport.quotidiano.net - Un classico a stelle e strisce. Poker Usa nella Scala del Calcio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Partiamo da un dato: c’erano più giocatori di Milan e Juventus in campo nell’ultima Stati uniti-Giamaica, che non a San Siro per Italia-Francia di domenica scorsa. Erano tuttinazionale Usa, Pulisic e Musah dai rossoneri, McKennie e Weah da Torino. Titolari, certi del posto. Giocatori affermati nell’Europa che ancora fa da riferimento al di là dell’oceano (in Sud come in Nord America) per tentare un salto di qualità e misurarsi con i più forti. Fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile pensare di avere quattro statunitensi in un Milan-Juventus e anche averne soltanto tre per Italia-Francia (Cambiaso, Locatelli e Maignan). Non si fosse infortunato Theo Hernandez sarebbe stato al massimo un pareggio. Nelsempre più globalizzato, però, ildi giocatori a disposizione di Pochettino non solo sarà in distinta, ma sarà per la quasi totalità negli undici di partenza.