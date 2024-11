Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Tavares, comunicato Lazio! Inter all’orizzonte

Leggi su Inter-news.it

per il forte esterno della. Il club biancoceleste ha diramato unsulle sue condizioni. Nelle prossime settimane ci sarà l’– Laha appenale condizioni del portoghese Nuno, dopo l’rimediato in Nazionale: “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Nunoè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra riportata con la propria Nazionale. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano”.: in dubbio la macchina assistDA VICINO – L’potrebbe essere direttaessata delle condizioni di, visto che il prossimo 16 dicembre, la squadra di Marco Baroni sarà avversaria proprio della Beneamata all’Olimpico.