Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 20:00

Luceverdeben trovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra via della Pisana e via Trionfale al momento si trova su carreggiate a ridotta all’interno della galleria Selva Candida rimosso il grosso albero caduto sulla statale 148 Pontina restano ancora code smaltimento tra Castelno Pomezia Nord verso Aprilia sempre per rami caduti sulla sede stradale si procede ancora a rilento su via di Pratica tra via columella è l’aeroporto militare di Pratica di Mare in direzione di Torvaianica e urgenti lavori di potatura ancora chiusa Piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini via inviato su via Duchessa di Galliera ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense è deviato su via di Monteverde come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito