Inter-news.it - Thuram ribadisce: «Scudetto non è stata la fine di qualcosa. Obiettivi importanti!»

Marcusha rilasciato una lunga intervista per gqitalia.it. Il calciatore ha raccontato lovinto con l’Inter e si è posto un obiettivo personale.– Marcusricorda la scorsa stagione in questo modo: «La mia crescita è un mix di tante cose belle che mi sono successe. Credo che il gol contro il Milan nel derby d’andata sia stato l’inizio di tutto: era una partita speciale, era inizio stagione, la gente non mi conosceva ancora bene. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell’Inter. Ormai conosco bene i miei compagni di squadra, ho imparato cosa vuol dire giocare nel campionato italiano, so cosa vuole da me mister Inzaghi. Poi conquistare lomi ha dato e ci ha dato molta forza, abbiamo fatto tanti sacrifici e abbiamo meritato di vincerlo.