Thesocialpost.it - Sondaggi SWG, Meloni cala, stabile la Schlein. Salvini supera Tajani

Leggi su Thesocialpost.it

Secondo l’ultimoo SWG per La7, Fratelli d’Italia registra una lieve flessione dello 0,2%, scendendo sotto la soglia simbolica del 30% e attestandosi al 29,7%. Nonostante il calo, il partito di Giorgiamantiene saldamente la leadership tra le forze politiche italiane. Nel centrodestra, la Lega guadagna uno 0,1% e raggiunge il 9%,ndo Forza Italia, che rimaneall’8,9%. Un piccolo motivo di consolazione per Matteo, che però deve fare i conti con la perdita di due regioni chiave: l’Umbria, che era guidata dalla leghista Donatella Tesei, e la Sardegna, già passata di mano in precedenza. Noi Moderati chiude la coalizione di governo restando fermo all’1,2%.Il centrosinistra: PD, Alleanza Verdi Sinistra in crescitaSul fronte opposto, il Partito Democratico di Ellysi confermaal 22,1%, una percentuale lontana da quella raggiunta alle recenti elezioni regionali.