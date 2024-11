Game-experience.it - SEGA celebra Metaphor: ReFantazio: “Atlus è una delle acquisizioni di maggior successo di sempre”

Leggi su Game-experience.it

Sammy Holdings, la società madre diCorporation, ha affermato nel corso di una nuova sessione di domande e risposte con gli azionisti che sono molto felici dell’acquisizione di, aggiungendo inoltre di essere molto contenuti anche per le vendite realizzate dae Sonic X Shadow Generations.Grazie ad Automaton scopriamo che il publisher giapponese ha rivelato in occasione del nuovo rapporto finanziario, legato al secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, che “è unadidi” visto l’apporto che sta riuscendo a dare.Sammy ha affermato chee Sonic X Shadow Generations sono stati in grado di non soltanto di imporsi come giochi contraddistinti da un’alta qualità, ma anche di realizzarevendite decisamente positive praticamente in tutto il mondo.