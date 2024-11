Quotidiano.net - Regionali, gli effetti nel centrodestra. Foti: “Serve un election day”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 novembre 2024 – Quattro anni fa pensavate addirittura di contendere l’Emilia-Romagna al Pd. Presidente Tommaso, cosa è cambiato? "Ha influito molto l’astensionismo, un non-pregio da ascriversi più all’elettore diche di centrosinistra – risponde il capogruppo di FdI alla Camera –. Vista la scarsa affluenza anche in questa regione, direi che è diventato un problema preoccupante. Io penso che si possa risolvere compattando tutte le elezioni in un solo turno".day nazionale? "So che la data delle elezioni compete per molti statuti alle regioni, ma sarebbe auspicabile una forma diday che consenta di non chiamare alle urne gli italiani ogni 45 giorni come è successo quest’anno". E a Piacenza dove siete andati benissimo non c’era l’astensionismo? "Piacenza è un’isola blu da molti anni.