Prezzo del petrolio e guerre in corso. L’analisi di Valori sull’andamento dei mercati

Le attuali frizioni belliche tra Israele e Iran hanno fatto salire ildelgreggio del 10% in una settimana, raggiungendo gli 81 dollari al barile: però il 7 ottobre ha iniziato a scendere.Due anni e nove mesi fa la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. I prezzi delhanno superato i 120 dollari al barile. La Russia è il secondo produttore mondiale di. A quel tempo, i Paesi occidentali hanno imposto sanzioni economiche alla Russia e hanno annunciato che avrebbero smesso di acquistare prodotti petroliferi russi, provocando un’ondata di panico. Se il conflitto in Medio Oriente si intensificasse maggiormente, potrebbe avere un impatto sul mercato petrolifero, ma un eccesso di offerta significherebbe che l’entità delle fluttuazioni dei prezzi non sarebbe così terribile come nel 2022.