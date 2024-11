Gaeta.it - Pompei in un piano sequenza: il racconto di un esperimento televisivo

Facebook WhatsAppTwitter Un emozionante documentario dedicato aè stato recentemente presentato da Alberto Angela, caratterizzato da ununico di due ore e dieci minuti. Questa innovativa realizzazione è stata discussa in occasione del ‘Gala Cinema Fiction-Italian Identity 2024’, dove Antonio Parlati, direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, ha annunciato un incontro speciale dedicato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. L’obiettivo è di esplorare il processo di creazione di quest’opera unica, che offre una nuova prospettiva sull’antica città.Un’innovazione nella narrazioneAntonio Parlati ha sottolineato l’eccezionalità del progetto, descrivendo come sia stato unsenza precedenti, narrandodal punto di vista del visitatore in un formato mai visto prima.