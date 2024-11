Ilrestodelcarlino.it - Politici nella bolla

E' accaduto quello che accade sempre. Alla vigilia del voto il tema affluenza era in cima ai pensieri di tutti, il giorno dopo non interessava più nessuno. Ed è un errore, perché quello che è suonato (di nuovo) in Emilia-Romagna non è un campanello d'allarme, è una sirena da spaccare i timpani. Gli astenuti sono stati quasi due milioni, il 53,6% dell'elettorato. Questo nonostante si votasse per due giorni, inutile palliativo all'italiana (solo in Russia i seggi stanno aperti tre giorni, ma lì ci sono 9 fusi orari.). Facciamo due conti: il Pd ha stravinto, 42,94%. Alle Europee di giugno aveva preso il 36,11. Allegria, dunque, canti e balli nelle piazze. Poi vai a spulciare i numeri e scopri che, rispetto al 9 giugno, il Pd ha comunque perso per strada circa 17mila voti. E facendo il confronto con le Regionali del 2020, i voti persi sono 94mila.