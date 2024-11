Bergamonews.it - Piazzale Tiraboschi e via Pitentino, la denuncia dei residenti: “Ogni sera strisce gialle occupate senza permesso”

Bergamo. “Non c’è alcuna differenza tra giorni feriali e fine settimana: dalle 19 in poi è sempre la stessa storia”: è ladi una residente in via, ai confini di Borgo Santa Caterina. Sabato(16 novembre), racconta F.P., è stata “l’ennesima che rientro a casa e i parcheggi riservati aisono in gran parte occupati da macchinedei vari avventori dei locali del quartiere”.Il riferimento è agli stalli ‘gialli’ presenti trae via, teatro di violazioni della regolamentazione di sosta che nell’area prevede 80 posti riservati aipiù alcuni spazi per veicoli elettrici, persone con disabilità e motociclette. Parcheggi che quotidianamente nelle oreli vengono occupati ‘abusivamente’ dalle auto di persone che si recano nei ristoranti e nei bar della zona.