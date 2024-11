Lapresse.it - Omicidio Nada Cella, 3 rinvii a giudizio

Udienza fiume in Tribunale a Genova dove oggi la Corte d’Appello di Genova si è pronunciata sul ricorso alla sentenza del gup del marzo scorso e sul rinvio ao meno di Anna Lucia Cecere, indagata per il delitto di. Tre istabiliti.Nadiaè la segretaria uccisa nello studio del commercialista presso il quale lavorava, il 6 maggio del 1996 a Chiavari.Un cold case riaperto 3 anni fa con nuove indagini che vedono al centro la figura di Anna Lucia Cecere, ex insegnante accusata di aver ucciso la segretaria 24enne nello studio del professionista Soracco in via Marsala a Chiavari.Il processo si aprirà il prossimo 6 febbraio in Corte d’Assise a Genova. Dopo due ore di camera di consiglio la Corte d’Appello di Genova ha accolto il ricorso della procura e rinviato aAnna Lucia Cecere, ex insegnante cuneese di 58 anni.