Olivia Rodrigo è il nuovo volto di Lancôme | sarà la global ambassador del brand

La celebre cantautriceè stata annunciata come nuova ambasciatricee di, consolidando il suo status di icona della sua generazione. Ilfrancese, da sempre sinonimo di eleganza e innovazione nel mondo della bellezza, ha sceltoper rappresentare la sua visione di autenticità e inclusività, affiancandola a una lista stellare di testimonial come Emma Chamberlain, Lily Collins e Joy Sunday.la nuovadiFrançoise Lehmann, Presidente Internazionale del marchio, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di accoglierenella famiglia. La sua personalità straordinaria e il suo talento immenso ispirano milioni di persone.trasforma le sue esperienze personali in musica universale, connettendosi con generazioni e culture in modo unico, incarnando i valori profondi di