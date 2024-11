Zonawrestling.net - NXT 19.11.2024 Redemeer

Ciao Bro di Zona Wrestling, prosegue la costruzione di Deadline con gli ormai tradizionali Iron Survivor Challenge che prendono sempre più forma, infatti questa puntata avrà diversi match di qualificazione. Lo show si apre proprio con uno dei possibili partecipanti Nathan che ignora Axiom, il quale è preoccupato per tutti i team che vogliono i titoli perciò non possono permettersi distrazioni, ma Frazer non è dello stesso parere. Notare che il Gallus, gli OTM, Hank Walker & Tank Ledger, Tyriek & Igwe e anche la Family fanno già sentire la loro presenza, ovvero la minaccia ai NXT’s Tag Team Titles. Non apprezzo che stiano riciclando la stessa storia del primo regno dei Fraxiom, è evidente che i campioni sono mera transizione e nemmeno così interessante. Incrociamo le dita che la divisione di coppia possa rinascere col tag team successivoIron Survivor Qualifying match: Nathan Frazer(W/Axiom) vs Eddy Thorpe (4 / 5)L’entrata di Eddy Thorpe è una delle più sottovalutate, perfettamente in linea col suo personaggio da rappresentante della cultura nativo americana, dal simbolo della sua tribù il lupo che precede l’entrata passando per la notte stellata e i passi di danza che gli indigeni compivano attorno al fuoco, fino agli anelli di fumo che noto solo ora.