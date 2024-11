Gaeta.it - Neve e freddo colpiscono l’Alto Adige: il bilancio della prima cornice invernale

Facebook WhatsAppTwitter L’inverno ha fatto il suo debutto in pompa magna nel, regalando alle località montane paesaggi incantevoli e un’atmosfera da cartolina. Nella notte scorsa, una perturbazione ha portato unaimbiancata a Sesto Pusteria, il paese natale del giovane talento del tennis Jannik Sinner. Le recenti nevicate hanno coperto il territorio di uno strato difresca, rendendo l’ambientazione ideale per sport invernali e attività all’aria aperta.Le nevicate in AltoSecondo le informazioni fornite dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, laè caduta copiosa, soprattutto lungo la cresta di confine che si estende dal passo Resia fino all’alta val Pusteria e in val Badia. Questo evento meteorologico rappresenta un’importante risorsa per le località sciistiche, che sono ora pronte ad aprire le proprie piste al pubblico.