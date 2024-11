Gaeta.it - Natale in Umbria 2023: feste, mercatini e tradizioni che incantano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’arrivo delle festività, l’si prepara a unche unisce tradizione e novità, offrendo ai visitatori un ricco programma di eventi e sorprese. Daidiai presepi viventi, passando per installazioni luminose e villaggi festivi, la regione si trasforma in un luogo magico. Ogni comune e borgo mette in risalto le proprie, rendendo omaggio alla cultura umbra attraverso piatti tipici, artigianato locale e momenti di convivialità.Le attrazioni di Perugia: magia natalizia per famiglieA Perugia, ilprende vita con il Villaggio Natalizio al Parco della Città della Domenica, operativo dal 17 novembre al 26 dicembre. Un’occasione speciale per le famiglie, con attrazioni adatte a grandi e piccini. I visitatori possono salire a bordo di un trenino che, tra paesaggi incantati e animali giganti decorati, li conduce in un viaggio che celebra lo spirito delle festività.