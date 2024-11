Spazionapoli.it - Napoli-Roma, svelata la mossa segreta di Ranieri: Conte avvisato

Arrivato aper risollevare una squadra mai così in difficoltà,sogna il colpaccio:la strategia per battere Conte.Claudiosi prepara al suo primo test del terzo capitolo della sua avventura in giallorosso. Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare la sfida tra ildi Antonio Conte e la nuovadi Sir Claudio, chiamato a far rinascere una squadra clinicamente morta.Esordio più difficile non poteva capitare, ma il tecnico giallorosso ha l’obiettivo di far rialzare la testa alla sua squadra fin da subito. Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime sei gare, in casa giallorossa bisogna fin da subito tornare a fare risultato, e anche in casa della capolista l’obiettivo è quello di provare a vincere. Il possibile forfait di Dybala non cambia i piani di, pronto ad affidarsi a Manu Koné per battere l’armata azzurra.