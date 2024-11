Inter-news.it - Montella orgoglioso: «La Turchia ha lottato! Campo non adatto»

Leggi su Inter-news.it

Laha perso per 3-1 contro il Montenegro. Hakan Calhanoglu e i suoi compagni dovranno fare perciò i playoff di UEFA Nations League, ma Vincenzoè comunquein conferenza stampa. SCONFITTA – Il 3-1 del Montenegro sullavale tanto, ma non per i vincitori quanto per i sconfitti. Hakan Calhanoglu è rimasto in tribuna nonostante abbia scelto di rimanere con i compagni e non tornare ad Appiano Gentile. La squadra ha risposto all’appello del capitano in maniera piuttosto negativa, subendo tre gol da chi non ne aveva mai fatti in questa edizione di UEFA Nations League. La sconfitta condanna laai playoff, il primo posto lo ha conquistato il Galles., le parole dopo Montenegro-CONFERENZA – Il ct Vincenzoè comunquedella sua: «Il terreno era davvero pessimo per non poter giocare a questi livelli.