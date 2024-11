Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova 6-2, 2-4, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: break della slovacca

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e rovescio, che in questo frangente sta dominando.2-4di, a segno con la risposta di rovescio lungolinea. Ve lo avevamo detto poco fa: l’inerzia è chiaramente cambiata.0-40 Picchia da fondo lae chiude con il diritto lungolinea. L’azzurra è in tilt.0-30 Attenzione,risponde bene e poi va a segno con la palla corta.0-15 Il nastro manda fuori tempo l’azzurra, che sparacchia fuori il diritto.La partita si è complicata.ha iniziato a sbagliare tanto, ridando fiducia all’avversaria, che al contrario ora è molto più solida.2-3 Servizio e rovescio, largo il pallonetto dell’na.40-0 Bordata di diritto di. Lungo il recupero dell’azzurra.30-0 E’ diventata fallosa l’na.