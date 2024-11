Quotidiano.net - “Le poesie più belle le scrivono le macchine”

Pittsburgh, 20 novembre 2024 – Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Pittsburgh ha dimostrato che lescritte dall'intelligenza artificiale sembrano essere preferite dai lettori rispetto a quelle scritte dagli esseri umani. Ai partecipanti dello studio sono state presentatescritte da alcuni tra i più famosi autori e autrici inglesi, tra cui Chaucer, Shakespeare, Byron, Whitman, Dickinson, Eliot e Plath, insieme agenerate da ChatGPT 3.5 nello stile di quei poeti. Oltre al fatto che i lettori erano più propensi a giudicare legenerate dall'IA come opere umane rispetto a quelle effettivamente scritte da persone, lo studio ha rivelato che queste ultime venivano valutate con punteggi di qualità complessiva più bassi rispetto a quelle di ChatGPT. Secondo i ricercatori, ciò è dovuto al fatto che i lettori “non esperti” trovano ledi GPT più dirette e accessibili: la "complessità e opacità della poesia umana è parte del suo fascino” hanno scritto, sottolineando come tali“premiano lo studio e l'analisi approfonditi, in un modo che la poesia generata dall'IA non potrebbe fare”.