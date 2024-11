Top-games.it - Le 5 MIGLIORI armi di RESIDENT EVIL 4 REMAKE

Non riesci a decidere quale arma utilizzare in? E’ meglio un fucile a pompa oppure una pistola semi-automatica? Quale, fra tutte quelle disponibili, può assicurare a Leon la sopravvivenza? Scoprilo in questa pratica lista delle 5didimette a disposizione del giocatore una grande quantità di, ma, nella prima partita, è altamente improbabile che si riesca ad ottenerle e potenziarle tutte, soprattutto perché alcune di esse vengono sbloccate proprio dopo il completamento del gioco.L’inventario di Leon dovrebbe sempre avere a disposizione almeno un’arma per tipologia, in modo da avere più varianti nell’affrontare le orde di nemici presenti durante l’avventura. Dalle semplici pistole, ai fucili da cecchino, arrivando persino a lanciarazzi e granate, il nostro protagonista avrà bisogno di sangue freddo e una mira sicura, per poter riuscire a completare la sua missione di salvataggio.