Kevin Feige | Secret Wars ci porterà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men

Leggi su Cinefilos.it

: “ciin unaera diX-Men”Il presidente dei Marvel Studiosera presente all’inaugurazione del Disney APAC Content Showcase a Singapore e ha condiviso un entusiasmante aggiornamento sui piani per gli X-Men.Ci sono una manciata di film MCU con una data previsti per il dopo Avengers:, ma non si sa esattamente quando uscirà il reboot deiMarvel. Mentre sappiamo che Michael Lesslie (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) sta scrivendo la sceneggiatura, gli aggiornamenti sono stati pochi e rari.Gli X-Men stanno arrivando nel MCUParlando dell’inserimento di questi personaggi nell’MCU,ha detto: “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attoriX-Men che potreste riconoscere.