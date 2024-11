Quotidiano.net - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: la replica dell’ex calciatore

Roma, 20 novembre 2024 – Dopo lamoglieè formalmente indagato dalla procura di Roma perdi. La presentatrice sostiene che l’exabbia lasciato sola la loro figlia Isabel, di 8 anni, nel corso di una serata, sebbene per pochi minuti.non avrebbe ancora ricevuto alcuna notifica. La vicenda avrebbe avuto luogo lo scorso anno. Durante una videochiamata con la bambina,avrebbe appurato l’assenzamarito da casa. Allarmata, aveva dunque allertato i carabinieri della stazione di Ponte Milvio, che di conseguenza avevano inviato una pattuglia. Tuttavia, al suo arrivo, l’ex numero 10 Giallorosso era già a casa, come sottolineato anche dal suo avvocato. Arriva ora ladi: non solo sostiene di essersi allontanato per pochi istanti, ma in ogni momento la bambina sarebbe stata affidata a una babysitter, presente con lei nell’appartamento.