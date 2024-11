Cultweb.it - Il villaggio sardo di Ollolai ospita americani delusi per l’elezione di Trump, ecco la proposta del sindaco

Ildi, piccolo borgo, offre un’opportunità più unica che rara, rivolta alle cittadine americane e ai cittadiniin crisi per la recente elezione di Donald(anche se questo aspetto non è proprio sbandierato). Propone infatti case completamente da ristrutturare al costo simbolico di un euro, abitazioni pronte all’uso fino a 105.000 dollari. E alloggi gratuiti per nomadi digitali, selezionati in base al loro potenziale contributo alla comunità. Tutto questo per rivitalizzare un paese, popolato da appena 1.150 residenti. Una vera piaga che il primo cittadino Francesco Columbu vuol guarire puntando suisi trova nel cuore montuoso della Sardegna e rappresenta un’oasi di pace per chi cerca di allontanarsi dallo stress cittadino. Nel tempo la popolazione è calata in maniera considerevole, un declino che minaccia la sopravvivenza stessa della comunità.