Il collaboratore di Sinner… Jannik e Anna il retroscena sull’addio più chiacchierato del momento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sembra davvero giunta al termine la storia d’amore traSinner e la collega russaKalinskaya. I rumor circolano da qualche giorno e ovviamente ha fatto scalpore l’assenza della tennista dalla finale delle Atp di Torino vinte proprio dal campione altoatesino. Perchénon era sugli spalti a tifare per il fidanzato? Dov’era? A rispondere alle domande ci ha pensato la diretta interessata con una serie di Instagram story.Mentrebatteva lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del tabellone, per 6-4, 6-4,si trovava a Miami insieme a delle amiche e non ha tenuta segreta la cosa. Anzi, ha postato una serie di Instagram story in cui si mostrava felice insieme a loro. Poi è scoppiata un’altra bomba gossip sulla vita, molto riservata, del tennista.“Lasciato per colpa di un’altra”.