Terzotemponapoli.com - Gaetano Manfredi: Un Nuovo Capitolo alla Presidenza dell’ANCI

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’elezione dia presidente(Associazione Nazionale Comuni Italiani) segna un momento di particolare rilievo nella politica amministrativa italiana. La sua nomina, avvenuta all’unanimità, non solo conferma il consenso trasversale intornosua figura, ma pone l’ex Ministro dell’Università e attuale sindaco di Napoli in una posizione strategica per rappresentare le istanze dei comuni italiani. Questo incarico arriva in un contesto storico complesso, dove i comuni sono chiamati a gestire risorse fondamentali, come quelle del PNRR, e a rispondere a sfide sociali ed economiche senza precedenti.L’elezione di, Un Consenso Trasversale e SignificativoL’unanimità con cuiè stato eletto presidentesottolinea la stima di cui gode tra gli amministratori locali e le istituzioni.