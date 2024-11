Gaeta.it - Furto in pieno giorno a Chivasso: la sicurezza nei mercati pubblici sotto i riflettori

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 20 novembre, una tranquilla mattinata si è trasformata in un’esperienza di disagio per una donna che, mentre passeggiava tra le affollate bancarelle del mercato di, è stata derubata del suo portafoglio. L’episodio, avvenuto all’interno di un contesto vivace e frequentato, ha messo in luce un fenomeno allarmante: la microcriminalità che imperversa neilocali.La dinamica dele l’urgenza di interventiDomenica scorsa, tra le vivaci voci dei venditori e la varietà delle merci esposte, la vittima è stata avvicinata da ladri che hanno sfruttato la confusione tipica del mercato per portare a termine il loro piano. Purtroppo, questoha messo in evidenza le fragilità del sistema dipresente, che non è riuscito a prevenire l’accaduto.