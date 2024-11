Formiche.net - Fitto e Ribera candidati qualificati. Arriva l’endorsement di Monti e Prodi

La chiamano “responsabilità istituzionale”.a Raffaelee Teresada due nomi di peso: Marioe Romano. Entrambi ex premier e, rispettivamente ex Commissario Ue ed ex presidente della Commissione Europea.Auspicabilmente, l’appello dei due professori, dovrebbe accelerare le trattative serrate per il via libera definitivo alla nomina dicome vicepresidenti esecutivi della Commissione.Non è più tempo – la tesi alla base della nota congiunta inviata ai quotidiani da– dei veti incrociati. È chiaro, in questo senso, il riferimento alle tensioni registrate per le designazioni tra il Ppe e il gruppo dei Socialisti dopo le audizioni del 12 novembre scorso.“In questo momento, con le enormi sfide che l’Unione europea deve fronteggiare a Est e a Ovest — scrivono i due ex premier — confidiamo che, davanti acome Teresao Raffaele, non prevalgano le tensioni intestine, in particolare tra i gruppi considerati più europeisti quali i Popolari e i Socialisti”.