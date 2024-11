Ilrestodelcarlino.it - Faro sulla violenza contro le donne. Oggi incontro con Gino Cecchettin

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un intra 500 studenti di 20 scuole superiori eCecchettn, padre di Giulia, uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, per parlare didi genere insieme a sei centri centri anti-, tre centri per uomini abusanti. È questo il cuore dell’iniziativa che si terrànell’aula magna Santa Lucia (via Castiglione, 23) e che fa parte dell’ampio cartellone legato alla Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, che si celebra il 25 novembre. Per tenere alta la guardiadi genere, l’Alma Mater ha organizzato una serie di eventi per ribadire l’attenzione dell’Università su questo tema. "Un impegno che l’Alma Mater mantiene e porta avanti nel corso di tutto l’anno, e non solo nei giorni vicini al 25 novembre, per sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere un ambiente di studio e lavoro dove il rispetto, l’uguaglianza e la sicurezza siano valori centrali.