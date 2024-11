Bergamonews.it - “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”: alla 41ª assemblea Anci la carica dei sindaci e degli amministratori bergamaschi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “per”. Questo il claim scelto in occasione della 41esima edizione dell’annuale diche si apre oggi, mercoledì 20 novembre, al Lingotto Fiere di Torino. Un appuntamento importante, che vede riuniti moltiin una tre giorni in cui, oltre all’elezione del nuovo presidente nazionale, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, si discuterà di enti locali con panel guidati, come vuole la tradizione della plenaria, da ministri e esponenti del Governo. L’sarà preceduta dXXcongressuale e dopo l’elezione del successore di Antonio Decaro, rimasto infino a luglio di quest’anno, i lavori si apriranno nel pomeriggiopresenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il nono anno consecutivo presente all’assise di