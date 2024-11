Agi.it - Enna: 15enne trovata morta, fari su "anomalie" e nuovi esami. Si cerca un video

Leggi su Agi.it

AGI - "Gli accertamenti da fare sono delicati e complessi", aveva dichiarato al termine dell'autopsia il patologo legale Giuseppe Bulla, consulente di parte nominato dalla famiglia della quindicenne che è stataimpiccata ad un albero, a Piazza Armerina (), il 6 novembre scorso. L'esame, eseguita all'ospedale Umberto I di, non avrebbe chiarito con certezza le "", che pure in parte appaiono come tali, denunciate dalla madre e dalla sorella della studentessa già all'indomani della tragica scoperta del corpo. La tesi dei familiari Entrambe hanno sostenuto che non si spiega come la congiunta possa essersi impiccarsi in circa 45 minuti, il tempo trascorso da quando la madre l'ha lasciata a casa per andare a sbrigare alcune commissioni, ed è tornata, trovando la figlia impiccata a un pino, a poca distanza da casa.