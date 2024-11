Formiche.net - Energia, spazio e auto. Tutti i business che legano Argentina e Italia

Era lo scorso febbraio quando Javier Milei, il presidente dell’, riuniva a Villa Madama, alle pendici di Monte Mario, un piccolo gotha dell’industriana. Ora, a distanza di nove mesi, è toccato a Giorgia Meloni volare nella terra delle pampas, Paese che per vicende storiche e culturali è legato a doppio filo all’. Da Rio, dove ha preso parte al G20 e con un accordo di partenariato italo-indiano aggiornato e arricchito in tasca, Meloni ha intrapreso la sua prima visita in America Latina dall’assunzione del suo incarico a Palazzo Chigi.Anche in, Paese più volte vicino al default e alle prese con una pesantissima ristrutturazione del debito sovrano, resa ancor più complessa da un’inflazione stellare, il canovaccio è stato quello visto con l’India. Ovvero rafforzare la cooperazione economico-commerciale che, hanno chiarito fonti di Palazzo Chigi, “presenta un elevato potenziale di crescita grazie anche alle oltre 300 impresene, che impiegano più di 16 mila lavoratori e hanno un giro d’affari di quasi 3 miliardi di euro.