Empoli D’Aversa e la paresi con cui convive | Un disagio temporaneo i problemi sono altri

“Ho letto recentemente la storia della figlia di Roberto Mancini, che è stata discriminata a causa di una malformazione al viso. Mi ha colpito molto. Credo che non ci sia niente di cui vergognarsi”. Lo dice l’allenatore dell’, Roberto, che ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ racconta le sue vicissitudini dell’ultimo periodo, compresa unafacciale momentanea con cuida qualche settimana. “Misvegliato e la bocca non rispondeva più – ha spiegato -. Mi stavo lavando i denti, erano due giorni che non sentivo i sapori.andato all’ospedale. E’ un, che migliora giorno dopo giorno”. Il tecnico ha continuato e sta continuando ad allenare e a fare una vita normalissima: “Non minascosto.andato in campo, davanti alle telecamere, senza