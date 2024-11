Udine20.it - Coca Puma in concerto all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento. Sabato 23 novembre

Leggi su Udine20.it

Nuova serata musicaledi Sanal, nuovo23appuntamento davvero imperdibile: sul palco salirà uno dei nomi più importanti della nuova scena nu-jazz italiana che sta conquistando sia pubblico che critica,. Inizio ore 21:00. 5 euro di ingresso, contributo responsabile (con tessera Arci). Prima di lei si esibirà Foresta, una delle nuove voci più interessanti in Friuli-Venezia Giulia.Classe 1998, romana, cappellino sempre abbassato sugli occhi, attitudine metropolitana e animo risonante di Natura:è il moniker di Costanza, artista eclettica di formazione nu-jazz che sfugge a ogni definizione. Eterea e magnetica usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Una passione radicata per la musica brasiliana e una più recente scoperta della musica elettronica si fondono nelle sue performance da dj e nell’interesse verso la relazione fra suono e immagine.