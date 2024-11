Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: requisiti e novità per i lavoratori dipendenti

Il, introdotto dal Decreto Legge n. 167/, ha visto l’ampliamento della platea diaventi diritto a una somma una tantum di 100 euro, proporzionata al periodo lavorato. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 19 novembre, ha chiarito le modifiche apportate e iper l’accesso al, aggiornando l’articolo 2-bis del decreto Omnibus. Chi può richiedere ilPer accedere al, idevono soddisfare alcune condizioni specifiche. Innanzitutto, il reddito complessivo annuo non deve superare i 28.000 euro nel. In secondo luogo, è necessario che il beneficiario abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, come previsto dall’articolo 12, comma 2, del Tuir. Importante è che il figlio, anche se minorenne, non deve necessariamente beneficiare delle detrazioni fiscali per figli a carico.