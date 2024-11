Ilrestodelcarlino.it - Bologna, scontro tra auto dei carabinieri e Suv: paura e feriti a porta Castiglione

, 20 novembre 2024 – Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente che, nel pomeriggio intorno alle 18,30, ha coinvolto un’deie un Suv. L’incidente è avvenuto all’altezza di, lungo i viali. Stando alle prime ricostruzioni, sia la macchina di servizio dell’Arma, che trasva un fermato, sia l’altra vettura, viaggiavano lungo viale Panzacchi, nello stesso senso di marcia, quando è avvenuta la collisione: nellola macchina dei, della stazione San Ruffillo, è finita contro la. Subito sul posto, oltre ai colleghi dell’Arma, sono intervenuti anche polizia locale e personale del 118, che ha trasto i cinqueall’ospedale Maggiore. A quanto si apprende, fortunatamente, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sono adesso in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.