BJK Cup Garbin | Forse il momento giusto per lasciare Le azzurre in coro | No

Leggi su Sportface.it

Tathianaè stata intervistata da Supertennis subito dopo la premiazione della BJK Cup 2024, che ha visto l’Italia trionfare per la quinta volta nella sua storia dopo la vittoria per 2-0 sulla Slovacchia targata Bronzetti e Paolini. “Più di così non saprei cosa desiderare, in questosarebbeperchè ho conquistato tutto quel che desideravo – afferma la capitana azzurra, che apre quindi a un addio alla guida della Nazionale – In questosento una gioia pazzesca nel seguire questa squadra. Sono orgogliosa di ognuna di queste ragazze, il cerchio si chiude. Ognuna ha portato qualcosa di diverso e di grande.” Deciso il “no” indi Paolini e compagne durante le parole sul possibile addio alla panchina dell’Italtennis femminile. Non resta che attendere per capire quale sarà il futuro di