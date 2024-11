Ilfattoquotidiano.it - Auto, licenziamenti in vista anche per Ford. In Europa pronti 4mila tagli, soprattutto in Germania

annuncia un’ondata diin. La casamobilistica statunitenseeràposti da qui al 2027, il 14% del suo organico europeo. La maggior parte deiriguarderanno la(3mila) e, in minor misura, la Gran Bretagna (800). Dave Johnston, vicepresidente europeo di, ha affermato che “È fondamentale intraprendere azioni difficili ma decisive per garantire la futura competitività diin”.Purecita il calo della domanda e la crescente competizione dei produttori cinesi come ragione del ridimensionamento dell’organico. Il gruppo ha ridotto il numero di veicoli della sua gamma per concentrarsi suoi segmenti di mercato più redditizio. Come ricorda il quotidiano inglese Financial Times, l’amministratore delegato, Jim Farley, ha avvertito che la produzione dielettriche richiederebbe il 40% di lavoratori in meno rispetto ai veicoli con motori tradizionali.