Gaeta.it - Aggressione a Bolzano: operatore della Croce Rossa attaccato in un locale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, undiha subito un’fisica e verbale all’interno di uncittà. L’episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità, evidenziando le sfide che i volontari affrontano nel loro lavoro quotidiano, dedicato all’assistenza degli altri. La sicurezza degli operatori umanitari è fondamentale e questo evento sottolinea l’importanza di garantire un ambiente sicuro per chi opera nei servizi di emergenza.L’e le conseguenze per i soccorritoriL’incidente è avvenuto in un attimo ed è stato caratterizzato da un attacco sia verbale che fisico. Gli operatori, che stavano svolgendo il loro lavoro, si sono trovati a fronteggiare un aggressore che ha manifestato comportamenti violenti senza alcun preavviso.