25 novembre: le iniziative a Cavriglia per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Arezzo, 202024 – In occasione dellalal'Amministrazione Comunale ha messo a punto un calendario died eventi in partnership con realtà culturali ed associative di rilievo del territorio. Il primo evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione “LiberiLibri” è previsto il 23alle 10 presso la Biblioteca “Venturino Venturi“del capoluogo e prevede un laboratorio per bambini da 7 a 11 anni, partendo dalla lettura del libro “Beeelinda fuori dal gregge” di M. Salvi, seguito alle ore 16 e 30 dalla presentazione del libro di M.M. Angiolucci “Leone Angiolucci e la ditta Gilardini a Firenze. Una storia da raccontare.” Il giorno successivo, sempre presso la Biblioteca “Venturino Venturi”, sono in calendario due diversi momenti organizzati da Materiali Sonori e LiberiLibri: si inizia alle ore 16 con la mostra della pittrice Rosetta Trefoloni dal titolo “Donna Magnolia e le altre” e, a seguire, si svolgerà un incon le attrici e il regista dello spettacolo teatrale “Helen e Anne”, narrazione a due voci.