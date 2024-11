Bergamonews.it - World Cheese Awards 2024, i formaggi bergamaschi premiati con 17 medaglie

Il miglioro del mondo è il portoghese Queijo de Ovelha Amanetigado, prodotto da Quinta do Pomar, ma aic’è tanto spazio anche per l’Italia e per la provincia di Bergamo.Nell’edizione più ricca di sempre, con 47 Paesi partecipanti e 4.786 prodotti in gara, la produzione tricolore è riuscita a inserire tre delle proprie eccellenze nella classifica finale, la top 14: al sesto posto il Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco dei Fratelli Petrucci (Rieti), al settimo il Blugin de La Casearia di Carpenedo (Venezia) e al quattordicesimo Tatie di Latteria Moro di Moro Sergio (Treviso).Grandi soddisfazioni se le sono tolte anche i caseifici, capaci di portarsi a casa ben 17 riconoscimenti: dued’oro, 6 argenti e 9 bronzi.Il Caseificio Taddei di Fornovo San Giovanni è tornato dal Portogallo con tre, una d’oro, una d’argento e una di bronzo, assegnate rispettivamente a Taleggio Dop, Pan di Cacio e Salva Cremasco Dop.